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Результаты матчей женского чемпионата мира по гандболу 30 ноября, турнирная таблица

Результаты матчей женского чемпионата мира по гандболу 30 ноября, турнирная таблица
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В Дании, Норвегии и Швеции проходит чемпионат мира 2023 года по гандболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго дня соревнований.

Чемпионат мира — 2023. Женщины. Результаты второго игрового дня:

Группа B

Венгрия — Парагвай — 35:12 (15:6, 20:6).

Черногория — Камерун — 25:11 (13:2, 12:9).

Группа D

Франция — Ангола — 30:29 (18:15, 12:14).

Словения — Исландия — 30:24 (16:13, 14:11).

Группа F

Польша — Иран — 35:15 (18:8, 17:7).

Германия — Япония — 31:30 (18:17, 13:13).

Группа H

Чехия — Конго — 32:22 (19:11, 13:11).

Нидерланды — Аргентина — 41:26 (20:14, 21:12).

Групповой этап ЧМ-2023 продлится до 5 декабря. Всего участие в соревнованиях принимают 32 сборные. Действующим чемпионом мира является женская национальная команда Норвегии, одержавшая победу на турнире в 2021 году. Тогда в финале турнира норвежки обыграли сборную Франции.

Турнирная таблица женского ЧМ-2023 по гандболу
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