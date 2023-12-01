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Расписание матчей женского чемпионата мира по гандболу 1 декабря

Расписание матчей женского чемпионата мира по гандболу 1 декабря
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Сегодня, 1 декабря, восемью матчами продолжится групповой этап чемпионата мира по гандболу — 2023 среди женских команд, который проходит в Дании, Норвегии и Швеции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня соревнований.

Группа A

20:00 мск. Хорватия — Сенегал
22:30 мск. Швеция — Китай

Группа C

20:00 мск. Южная Корея — Гренландия
22:30 мск. Австрия — Норвегия

Группа E

20:00 мск. Румыния — Чили
22:30 мск. Дания — Сербия

Группа G

20:00 мск. Казахстан — Бразилия
22:30 мск. Испания — Украина

Групповой этап соревнований завершится 5 декабря. Напомним, действующим победителем чемпионата мира по гандболу среди женщин является национальная команда Норвегии, одержавшая победу на турнире в 2021 году.

Турнирная таблица женского ЧМ-2023 по гандболу
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