Расписание матчей женского чемпионата мира по гандболу 1 декабря
Сегодня, 1 декабря, восемью матчами продолжится групповой этап чемпионата мира по гандболу — 2023 среди женских команд, который проходит в Дании, Норвегии и Швеции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня соревнований.
Группа A
20:00 мск. Хорватия — Сенегал
22:30 мск. Швеция — Китай
Группа C
20:00 мск. Южная Корея — Гренландия
22:30 мск. Австрия — Норвегия
Группа E
20:00 мск. Румыния — Чили
22:30 мск. Дания — Сербия
Группа G
20:00 мск. Казахстан — Бразилия
22:30 мск. Испания — Украина
Групповой этап соревнований завершится 5 декабря. Напомним, действующим победителем чемпионата мира по гандболу среди женщин является национальная команда Норвегии, одержавшая победу на турнире в 2021 году.
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