Юниорская сборная России установила юношеский мировой рекорд в смешанной эстафете кролем

Юниорская сборная России по плаванию установила юношеский мировой рекорд в смешанной эстафете кролем на дистанции 4х50 м. На всероссийских соревнованиях по плаванию «Резерв России» команда в составе Павла Курганского, Антона Мальцева, Александры Кузнецовой и Марии Полещук показала время 01.32,10.

Предыдущий юношеский мировой рекорд на этой дистанции также принадлежал россиянам: его в прошлом году установила сборная Санкт-Петербурга на турнире в Саранске – 1.33,46.

Отметим, что мировой рекорд на этой дистанции принадлежит сборной Франции. Он был установлен в декабре 2022 года на турнире в Мельбурне (Австралия).

«Резерв России». Смешанная эстафета кролем. 4х50 м

1. Сборная России — 1 — 01.32,10 — юношеский мировой рекорд.

2. Сборная России — 2 — 1.34,55.

3. Сборная регионов — 1.38,45.