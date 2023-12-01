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Ронни О'Салливан вышел в полуфинал UK Championship, где встретится с Хоссейном Вафаеем

Ронни О'Салливан вышел в полуфинал UK Championship, где встретится с Хоссейном Вафаеем
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Английский снукерист Ронни О'Салливан, семикратный чемпион мира и семикратный победитель турниров серии «Мастерс», вышел в полуфинал турнира UK Championship. В четвертьфинале спортсмен одолел 25-летнего китайского снукериста Чжоу Юэлуна в решающем фрейме: встреча завершилась со счётом 6:5.

Отметим, что Ронни О'Салливан в 1/4 финала выиграл свой сотый матч на чемпионате Великобритании.

За выход в финал англичанин поборется с представителем Ирана Хоссейном Вафаеем, который в своём матче четвертьфинала победил китайца Чжана Аньду со счётом 6:4.

Финальный матч турнира будет проведён в воскресенье, 3 декабря. Прошлогодний победитель соревнований — североирландский снукерист Марк Аллен, который в 2023 году потерпел поражение в 1/16 финала.

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