О'Салливан стал первым в истории снукеристом, одержавшим сто побед на UK Championship

Английский снукерист Ронни О'Салливан, семикратный чемпион мира и семикратный победитель турниров серии «Мастерс», стал первым в истории спортсменом, одержавшим сто побед на UK Championship. В пятницу, 1 декабря, спортсмен в решающем фрейме вырвал победу в четвертьфинале турнира у китайца Чжоу Юэлуна, выиграв матч со счётом 6:5 и одержав сотую победу на чемпионате Великобритании.
У ближайшего преследователя О'Салливана по этому показателю, англичанина Стива Дэвиса, 88 побед в рамках UK Championship.
Снукеристы с наибольшим числом побед на UK Championship
1. Ронни О'Салливан — 100.
2. Стив Дэвис — 88.
3. Стивен Хендри — 78.
4. Джон Хиггинс — 78.
5. Марк Уильямс — 75.
6. Джимми Уайт — 67.
7. Стивен Магуайр — 66.
8. Мэттью Стивенс — 57.
9. Дин Цзюньхуэй — 55.
10. Джон Пэрротт — 55.