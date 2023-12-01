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О'Салливан стал первым в истории снукеристом, одержавшим сто побед на UK Championship

О'Салливан стал первым в истории снукеристом, одержавшим сто побед на UK Championship
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Английский снукерист Ронни О'Салливан, семикратный чемпион мира и семикратный победитель турниров серии «Мастерс», стал первым в истории спортсменом, одержавшим сто побед на UK Championship. В пятницу, 1 декабря, спортсмен в решающем фрейме вырвал победу в четвертьфинале турнира у китайца Чжоу Юэлуна, выиграв матч со счётом 6:5 и одержав сотую победу на чемпионате Великобритании.

У ближайшего преследователя О'Салливана по этому показателю, англичанина Стива Дэвиса, 88 побед в рамках UK Championship.

Снукеристы с наибольшим числом побед на UK Championship

1. Ронни О'Салливан — 100.
2. Стив Дэвис — 88.
3. Стивен Хендри — 78.
4. Джон Хиггинс — 78.
5. Марк Уильямс — 75.
6. Джимми Уайт — 67.
7. Стивен Магуайр — 66.
8. Мэттью Стивенс — 57.
9. Дин Цзюньхуэй — 55.
10. Джон Пэрротт — 55.

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