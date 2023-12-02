Результаты матчей женского чемпионата мира по гандболу 1 декабря, турнирная таблица

В Дании, Норвегии и Швеции проходит чемпионат мира 2023 года по гандболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего дня соревнований.
Чемпионат мира — 2023. Женщины. Результаты третьего игрового дня
Группа А
Хорватия — Сенегал — 22:22 (9:11, 13:11).
Швеция — Китай — 36:24 (22:8, 14:16).
Группа С
Норвегия — Австрия — 45:28 (21:12, 24:16).
Южная Корея — Гренландия — 27:16 (15:6, 12:10).
Группа Е
Румыния — Чили — 44:19 (25:6, 19:13).
Дания — Сербия — 25:21 (10:12, 15:9).
Группа G
Бразилия — Казахстан — 46:16 (25:5, 21:11).
Испания — Украина — 32:20 (16:12, 16:8).
Групповой этап ЧМ-2023 продлится до 5 декабря. Всего участие в соревнованиях принимают 32 сборные. Действующим чемпионом мира является женская национальная команда Норвегии, одержавшая победу на турнире в 2021 году. Тогда в финале турнира норвежки обыграли сборную Франции.