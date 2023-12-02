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Медали, выпущенные в честь ОИ-2014, требуют запретить из-за сходства с флагом Украины

Медали, выпущенные в честь ОИ-2014, требуют запретить из-за сходства с флагом Украины
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Медали от Министерства спорта России, выпущенные к 10-летию зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года в Сочи, требуют запретить из-за схожести с украинским флагом, сообщает телеграм-канал Mash.

По информации издания, активисты движения «Ветераны России» сильно недовольны дизайном награды: якобы золотистый металл смешивается с синей колодкой и напоминает флаг Украины. Представители организации уже направили своё обращение в администрацию президента РФ Владимира Путина и министру спорта Олегу Матыцину.

Фото: телеграм-канал MASH

Напомним, домашние Олимпийские игры в Сочи прошли с 7 по 23 февраля 2014 года. 28 ноября Минспорта постановило учредить памятную медаль для поощрения лиц, внёсших значимый вклад в событие.

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