Россиянин Карапетян завоевал бронзу на турнире «Большого шлема» по дзюдо в Токио
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Российский дзюдоист Давид Карапетян завоевал бронзовую медаль на турнире «Большого шлема» в Токио.
В поединке за третье место он победил канадца Франсуа Готье-Драпо в весовой категории до 81 кг.
Соотечественница Карапетяна Элис Старцева в схватке за бронзу в категории свыше 78 кг уступила Сэтбёль Парк из Южной Кореи.
Россияне выступают на соревнованиях в Японии в статусе нейтральных спортсменов. Соревнование завершится 3 декабря.
Напомним, 13 мая Европейский союз дзюдо (EJU) допустил российских спортсменов к турнирам.
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