Россиянин Карапетян завоевал бронзу на турнире «Большого шлема» по дзюдо в Токио

Российский дзюдоист Давид Карапетян завоевал бронзовую медаль на турнире «Большого шлема» в Токио.

В поединке за третье место он победил канадца Франсуа Готье-Драпо в весовой категории до 81 кг.

Соотечественница Карапетяна Элис Старцева в схватке за бронзу в категории свыше 78 кг уступила Сэтбёль Парк из Южной Кореи.

Россияне выступают на соревнованиях в Японии в статусе нейтральных спортсменов. Соревнование завершится 3 декабря.

Напомним, 13 мая Европейский союз дзюдо (EJU) допустил российских спортсменов к турнирам.