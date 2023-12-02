Ронни О’Салливан уверенно вышел в финал UK Championship, обыграв Хоссейна Вафаея

Английский снукерист, семикратный чемпион мира и семикратный победитель турниров серии «Мастерс» Ронни О`Салливан уверенно вышел в финал UK Championship. В своём полуфинальном матче спортсмен уверенно обыграл иранца Хоссейна Вафаея. Их встреча завершилась со счётом 6:2.

В этом матче англичанин добыл свою 101-ю победу на чемпионате Великобритании. За титул турнира Ронни О`Салливан поборется либо с Дин Цзюньхуэем (Китай), либо со своим соотечественником Джаддом Трампом. В финале спортсмены будут играть до 10 побед, максимум — 19 фреймов.

Отметим, что действующий чемпион турнира представитель Северной Ирландии Марк Аллен завершил своё выступление на соревнованиях в 1/16 финала, проиграв Дин Цзюньхуэю.