Результаты матчей женского чемпионата мира по гандболу 2 декабря, турнирная таблица

В Дании, Норвегии и Швеции проходит чемпионат мира 2023 года по гандболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами четвёртого дня соревнований.

Чемпионат мира — 2023. Женщины. Результаты четвёртого игрового дня

Группа В

Черногория — Парагвай — 41:26 (17:15, 24:11)

Венгрия — Камерун — 39:20 (18:8, 21:12)

Группа D

Франция — Исландия — 31:22 (20:10, 11:12)

Словения — Ангола — 30:24 (14:11, 16:13)

Группа F

Германия — Иран — 45:22 (25:12, 20:10)

Польша — Япония — 32:30 (15:15, 17:15)

Группа H

Чехия — Аргентина — 31:22 (16:10, 15:12)

Нидерланды — Конго — 40:20 (20:9, 20:11)

Групповой этап ЧМ-2023 продлится до 5 декабря. Всего участие в соревнованиях принимают 32 сборные. Действующим чемпионом мира является женская национальная команда Норвегии, одержавшая победу на турнире в 2021 году. Тогда в финале турнира норвежки обыграли сборную Франции.