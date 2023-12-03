«Я здесь, чтобы испортить им резюме!» Ронни О'Салливан — о выходе в финал UK Championship

Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга, англичанин Ронни О'Салливан поделился настроем на выступление в финале чемпионата Великобритании — 2023. За престижный титул О`Салливан поборется с Дин Цзюньхуэем (Китай).

«Я нахожусь на той стадии, когда просто пытаюсь сделать так, чтобы другие не начали хорошую карьеру. Если бы я мог помешать (Марку) Селби одержать несколько побед, мог помешать Джадду несколько раз выиграть, Дину и (Нилу) Робертсону несколько раз выиграть – просто немного разрушить их карьеры – это было бы здорово. Иногда это просто хорошая мотивация для игры. Я здесь, чтобы испортить им вечеринки и испортить их резюме!» – приводит слова О'Салливана Snooker.by.