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«Чеховские медведи» прервали серию из двух поражений, обыграв омский «Скиф»

Завершился матч предварительного этапа чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги. Подмосковный клуб «Чеховские медведи» на своей площадке обыграл омский «Скиф» со счётом 46:36.

В составе хозяев по пять раз отличились Дмитрий Санталов, а также Кирилл и Александр Котовы. 46 процентов спасений выдал вратарь «Чеховских медведей» Дмитрий Павленко.

«Чеховские медведи» одержали первую победу после двух поражений подряд. Подмосковный клуб расположился на третьем месте в турнирной таблице. «Скиф» занимает 11-е место. Лидером предварительного этапа чемпионата России является московский ЦСКА.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап

«Чеховские медведи» (Московская область) — «Скиф» (Омск) — 46:36 (18:16)