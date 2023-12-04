Результаты матчей женского чемпионата мира по гандболу 3 декабря, турнирная таблица

В Дании, Норвегии и Швеции проходит чемпионат мира 2023 года по гандболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами пятого дня соревнований.

Чемпионат мира — 2023. Женщины. Результаты пятого игрового дня

Группа A

Хорватия — Китай — 39:13 (19:7, 20:6)

Сенегал — Швеция — 18:26 (12:14, 6:12)

Группа С

Гренландия — Австрия — 23:43 (13:20, 10:23)

Норвегия — Южная Корея — 33:23 (20:11, 13:12)

Группа E

Румыния — Сербия— 37:28 (19:13, 18:15)

Чили — Дания — 11:46 (5:20, 6:26)

Группа G

Украина — Казахстан — 37:24 (19:12, 18:12)

Бразилия — Испания — 25:27 (12:16, 13:11)

Групповой этап ЧМ-2023 продлится до 5 декабря. Всего участие в соревнованиях принимают 32 сборные. Действующим чемпионом мира является женская национальная команда Норвегии, одержавшая победу на турнире в 2021 году. Тогда в финале турнира норвежки обыграли сборную Франции.