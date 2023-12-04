Ронни О'Салливан стал чемпионом турнира UK Championship

Английский снукерист, семикратный чемпион мира и семикратный победитель турниров серии «Мастерс» Ронни О`Салливан выиграл турнир UK Championship. В финальном матче спортсмен обыграл китайского игрока в снукер Дин Цзюньхуэя, 17-го в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счётом 10:7, при этом на перерыв снукеристы уходили со счётом 4:4. На счету О`Салливана в титульном матче две сотни и семь полусотенок.

Это 40-й рейтинговый титул в карьере Ронни О`Салливана и 22-й титул «Тройной короны». Отметим, что на чемпионате Великобритании спортсмен побеждает в восьмой раз.

За победу на турнире легендарный английский снукерист получит £ 250 тыс., а также увеличит отрыв от соперников в мировом рейтинге.