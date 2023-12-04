Латвия и Литва примут Евро-2026 по мини-футболу

УЕФА определил место проведения чемпионата Европы по мини-футболу в 2026 году, сообщает официальный сайт организации. Впервые турнир примут сразу две страны: Латвия и Литва. Точные даты проведения Евро-2026 будут уточнены, но известно, что он состоится в период с 18 января по 8 февраля.

Соревнования пройдут на аренах в Риге и Каунасе. Оба города ранее уже принимали крупные соревнования по мини-футболу. На «Арене Рига» проходили чемпионат Европы U19 в 2019 году и финал Лиги чемпионов в 2022-м. На «Каунас Арене» состоялись 22 матча чемпионата мира 2021 года.

Это будет второй Евро после увеличения числа участников до 16. Прошлый турнир проходил в январе-феврале 2022 года в Нидерландах. В финале Португалия обыграла Россию со счётом 4:2, а третье место заняла Испания, выигравшая в матче за третье место у Украины 4:1.