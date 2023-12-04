В Италии рассмотрят проект реконструкции трассы в Чезане к ОИ-2026

Итальянское правительство по-прежнему рассматривает возможность провести соревнования по бобслею, скелетону и санному спорту на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортина д’Ампеццо на территории страны, сообщает Inside The Games.

5 декабря состоится заседание правительства, на котором может быть принято решение о реконструкции трассы в Чезане, которая использовалась во время ОИ-2006 в Турине. Этот трек заброшен более десяти лет, находится в ненадлежащем состоянии и требует масштабного ремонта, в том числе реконструкции холодильной системы.

Сообщается, что правительство Италии не желает во время ОИ-2026 нести политические издержки ответственности за событие, происходящее за пределами страны, и потому хочет оставить старты по бобслею, санному спорту и скелетону у себя. Ранее организаторы Игр не смогли найти инвестора, чтобы реализовать план реконструкции трассы в Кортина д’Ампеццо.

МОК уже подтвердил перенос соревнований из Италии в другую страну из-за отсутствия надлежащего трека в стране. Кроме того, организация отвергла возможость проведения соревнований в Чезане, так как считает, что у трассы нет жизнеспособного наследия.

Кандидатами на организацию стартов считаются австрийский Инсбрук и швейцарский Санкт-Мориц.