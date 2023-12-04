Федерация бобслея России пригласила китайцев потренироваться на олимпийской трассе в Сочи

Генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко рассказал о приглашении китайских спортсменов потренироваться на олимпийской трассе в Сочи.

«Руководство олимпийской трассы сказало нам, что мы первая команда после Олимпийских игр, которая приехала к ним на тренировочный сбор. К ним уже поступили заявки и от других стран. Китайцы называют нас своими друзьями. Мы в ответ пригласили их к нам, в Сочи, чтобы те могли потренироваться на нашей олимпийской трассе», — приводит слова Пархоменко ТАСС.

В данный момент команда России по бобслею и скелетону проводит тренировочный сбор на олимпийской трассе в китайском Яньцине. Сегодня, 4 декабря, прошла официальная встреча Федерации бобслея России с хозяевами трассы.