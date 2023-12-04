Призёр ОИ в бобслее Зубков стал президентом клуба по хоккею с мячом «Байкал-Энергия»

Российский бобслеист Александр Зубков назначен на пост президента иркутского клуба по хоккею с мячом «Байкал-Энергия». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Прославленный спортсмен, призёр Олимпийских игр Александр Зубков назначен на пост президента хоккейного клуба «Байкал-Энергия». Решение было принято руководством клуба после нескольких встреч с Зубковым. Нового президента уже представили команде, тренерский штаб и спортсмены обсудили ключевые вопросы. Одной из первых станет задача по приобретению необходимого оборудования для медицинского штаба хоккейного клуба», — говорится в заявлении.

Зубков выигрывал чемпионат мира в 2011 году, четыре раза побеждал на чемпионатах Европы, а также становился серебряным призёром Олимпийских игр 2006 года в Турине (Италия) и 2010 года в Ванкувере (Канада). На Олимпийских играх 2014 года в Сочи, где он был знаменосцем сборной России на церемонии открытия, Зубков выиграл две золотые медали, но затем был лишён наград по результатам антидопинговых расследований.

В данный момент «Байкал-Энергия» находится на шестой позиции турнирной таблицы чемпионата России по хоккею с мячом. Команда набрала 13 очков.