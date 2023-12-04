Александр Зубков прокомментировал назначение на пост президента в клуб по хоккею с мячом

Российский бобслеист Александр Зубков отреагировал на своё назначение на пост президента клуба по хоккею с мячом «Байкал-Энергия».

«Предложение о назначении президентом хоккейного клуба «Байкал-Энергия» для меня стало приятным сюрпризом, и я чувствую большую ответственность представлять столь уважаемый вид спорта. Благодарю руководство клуба за оказанное доверие, вместе мы будем работать на благо иркутского спорта, в интересах команды и болельщиков», — приводит слова Зубкова официальный сайт хоккейного клуба.

Зубков выигрывал чемпионат мира в 2011 году, четыре раза побеждал на чемпионатах Европы, а также становился серебряным призёром Олимпийских игр 2006 года в Турине (Италия) и 2010 года в Ванкувере (Канада). На Олимпийских играх 2014 года в Сочи, где он был знаменосцем сборной России на церемонии открытия, Зубков выиграл две золотые медали, но затем был лишён наград по результатам антидопинговых расследований.

В данный момент «Байкал-Энергия» находится на шестой позиции турнирной таблицы чемпионата России по хоккею с мячом. Команда набрала 13 очков.