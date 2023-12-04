Расписание матчей женского чемпионата мира по гандболу 4 декабря
Сегодня, 4 декабря, восемью матчами продолжится 3-й тур группового этапа чемпионата мира по гандболу — 2023 среди женских команд, проходящего в Дании, Норвегии и Швеции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр.
Группа B
20:00 мск. Камерун — Парагвай
22:30 мск. Черногория — Венгрия
Группа D
20:00 мск. Ангола — Исландия
23:00 мск. Франция — Словения
Группа F
20:00 мск. Япония — Иран
22:30 мск. Германия — Польша
Группа H
20:00 мск. Аргентина — Конго
22:30 мск. Нидерланды — Чехия
Групповой этап турнира продлится до 5 декабря 2023 года. Напомним, в предыдущем розыгрыше чемпионата мира по гандболу среди женских команд, который состоялся в 2021 году, победу одержала сборная Норвегии, обыгравшая в финале француженок.
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