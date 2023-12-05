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Результаты матчей женского чемпионата мира по гандболу 4 декабря, турнирная таблица

Результаты матчей женского чемпионата мира по гандболу 4 декабря, турнирная таблица
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Завершились очередные матчи 3-го тура группового этапа чемпионата мира по гандболу — 2023 среди женских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Чемпионат мира — 2023. Женщины. Результаты шестого игрового дня

Группа B

Камерун — Парагвай — 26:23 (12:12, 14:11)
Черногория — Венгрия — 24:18 (7:10, 17:8)

Группа D

Ангола — Исландия — 26:26 (15:14, 11:12)
Франция — Словения — 31:27 (17:15, 14:12)

Группа F

Япония — Иран — 42:10 (20:3, 22:7)
Германия — Польша — 33:17 (19:10, 14:7)

Группа H

Аргентина — Конго — 31:26 (14:15, 17:11)
Нидерланды — Чехия — 33:20 (14:8, 19:12)

Турнирная таблица женского ЧМ-2023 по гандболу

Групповой этап чемпионата завершится 5 декабря 2023 года. Напомним, действующим чемпионом мира по гандболу среди женщин является национальная команда Норвегии, обыгравшая в финале чемпионата мира-2021 сборную Франции.

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