Результаты матчей женского чемпионата мира по гандболу 4 декабря, турнирная таблица

Завершились очередные матчи 3-го тура группового этапа чемпионата мира по гандболу — 2023 среди женских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.
Чемпионат мира — 2023. Женщины. Результаты шестого игрового дня
Группа B
Камерун — Парагвай — 26:23 (12:12, 14:11)
Черногория — Венгрия — 24:18 (7:10, 17:8)
Группа D
Ангола — Исландия — 26:26 (15:14, 11:12)
Франция — Словения — 31:27 (17:15, 14:12)
Группа F
Япония — Иран — 42:10 (20:3, 22:7)
Германия — Польша — 33:17 (19:10, 14:7)
Группа H
Аргентина — Конго — 31:26 (14:15, 17:11)
Нидерланды — Чехия — 33:20 (14:8, 19:12)
Групповой этап чемпионата завершится 5 декабря 2023 года. Напомним, действующим чемпионом мира по гандболу среди женщин является национальная команда Норвегии, обыгравшая в финале чемпионата мира-2021 сборную Франции.