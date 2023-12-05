Украинка Ярослава Магучих призвала поддержать дисквалификацию россиян и белорусов

Легкоатлетка из Украины Ярослава Магучих снялась в ролике, где призвала поддержать запрет для россиян и белорусов на участие в спортивных соревнованиях, о чём сообщила в социальной сети.

«Спортсмен по своей сути – сильный и непоколебимый человек. Но уже больше года украинские спортсмены выходят на старты со скорбью. У каждого из них разбито сердце, которое болит Украину.

Я призываю каждого поддержать запрет для россиян и белорусов на участие в спортивных соревнованиях», — заявила Ярослава Магучих в опубликованном ролике.

Ранее сообщалось, что чемпионка мира и победительница Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту Ярослава Магучих номинирована на звание лучшей спортсменки 2023 года по версии World Athletics.