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Расписание матчей женского чемпионата мира по гандболу 5 декабря

Расписание матчей женского чемпионата мира по гандболу 5 декабря
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Сегодня, 5 декабря, четырьмя матчами завершится предварительный этап чемпионата мира по гандболу — 2023 среди женских команд, проходящего в Дании, Норвегии и Швеции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр.

Группа A

20:00 мск. Китай — Сенегал
22:30 мск. Швеция — Хорватия

Группа E

20:00 мск. Сербия — Чили
22:30 мск. Дания — Румыния

После предварительного на турнире начнётся групповой раунд, который пройдёт с 6 по 11 декабря. По результатам этого этапа соревнований определятся участники плей-офф. Финальный матч чемпионата мира состоится 17 декабря.

Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Норвегии. Всего норвежские спортсменки становились чемпионками четырежды (1999, 2011, 2015, 2021).

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