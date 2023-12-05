О'Салливан — о руководстве WST: кажется, они хотят, чтобы я ушёл

Семикратный чемпион мира и семикратный победитель турниров серии «Мастерс» английский снукерист Ронни О`Салливан, ставший в воскресенье, 3 декабря, победителем UK Championship — 2023, рассказал о письме от Международной федерации снукера (WST). По словам спортсмена, в письме ему предлагается обдумать своё будущее в снукерном туре.

«Я не знаю, что сейчас происходит у них в головах. С моей точки зрения, я чувствую, что делаю довольно хорошую работу. Но они, похоже, так не думают. Кажется, они хотят, чтобы я ушёл», — цитирует О'Салливана Daily Mail.

Напомним, О'Салливан неоднократно высказывался с критикой в адрес WST из-за конфликта по поводу участия известных снукеристов в коммерческих турнирах в ущерб турнирам организации.