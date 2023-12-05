Российскому велогонщику отказали в нейтральном статусе из-за службы в спортроте ЦСКА

Владимир Хозов, личный тренер российского велогонщика Данилы Бурлакова, сообщил, что Международный союз велосипедистов (UCI) отказался предоставить его подопечному нейтральный статус на основании двух отмеченных постов в социальных сетях и связи с ЦСКА.

«После того как спортсмен подал заявку, ему пришёл ответ от UCI, в котором находились скриншоты из соцсетей, где он лайкнул два поста с Z-символикой. Кроме того, они в интернете нашли информацию о том, что Бурлаков имеет принадлежность к ЦСКА. Данила отправил ответ в UCI, в котором допустил, что лайкнул посты, но не исключил, что сделал это случайно. По поводу ЦСКА он указал, что в течение года являлся военнослужащим срочной службы в спортивной роте ЦСКА, а воинская служба в России является обязательной для всех мужчин, но теперь никакого отношения к ЦСКА он не имеет.

UCI, получив письмо, предложил Бурлакову предоставить справку из ЦСКА о том, что он не имеет никакого отношения к этому обществу. Данила отправил в ответ копию восьмой страницы военного билета, где указан срок окончания срочной военной службы. После того как Бурлаков всё предоставил, ему отказали в получении нейтрального статуса по совокупности причин. Будем повторно подавать заявку, потому что всё произошедшее нельзя назвать иначе как беспределом. Многие зарубежные спортсмены имеют отношение к силовым структурам, но это не мешает им выступать на международных стартах. К примеру, многие французские велогонщики получают зарплату как военнослужащие армии Франции. Налицо практика двойных стандартов», — приводит слова Хозова ТАСС.

23-летний Бурлаков — победитель юниорского чемпионата Европы 2018 года по велогонкам на треке в командном спринте. В нынешнем году спортсмен завоевал золото в аналогичной дисциплине в Кубке России и чемпионате страны. Ранее UCI разрешил спортсменам из России и Беларуси участвовать в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе при условии соблюдения рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).