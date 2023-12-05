Глава оргкомитета Игр дружбы: рекомендации МОК ни у кого панику не вызвали

Глава оргкомитета Игр дружбы 2024 года Алексей Сорокин заявил, что рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по проведению Всемирных игр дружбы в России не окажут серьёзного влияния на участие в них иностранных спортсменов.

«Такая реакция МОК многими международными спортивными деятелями была воспринята совершенно спокойно, не явилась какой‑то новостью. У нас идёт планомерная работа с международными федерациями. После того как оргкомитет одобрил нам все параметры турнира, у нас появилась полная ясность по его конфигурации. Может быть, это кого‑то и отпугнёт, но это точно будет небольшое количество.

У нас абсолютно понятная идеология, если так можно выразиться, направленная на дружбу между странами с помощью спорта. Соответственно все, кто захочет, сможет приехать к нам в гости. У нас значительный призовой фонд и другие мотивационные факторы для спортсменов самого высокого уровня. Поэтому не думаю, что рекомендации МОК у кого‑то вызывали панические настроения. В конце концов, это только рекомендации, — приводит слова Сорокина «Матч ТВ».

Напомним, в ноябре стало известно, что Директор департамента Международного олимпийского комитета (МОК) по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод рекомендовал всем НОК отказаться от участия во Всемирных играх дружбы, которые пройдут в России в сентябре 2024 года.