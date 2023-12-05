Гандболисты ЦСКА одолели «Пермских медведей» и единолично лидируют в Суперлиге

Завершился матч предварительного этапа чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги. Московский ЦСКА на своей площадке в результативном матче обыграл «Пермских медведей» со счётом 42:39.

В составе армейского клуба 11 мячей смог забить Артур Рудь. У «Чеховских медведей» 10 забитых мячей на счету Максима Саликова.

ЦСКА одержал 10-ю победу в текущем чемпионате России и единолично лидирует с 21 очком в активе. «Пермские медведи» потерпели третье поражение в сезоне и делят третье место с санкт-петербургским «Зенитом». Обе команды набрали по 16 очков в 11 матчах.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап

ЦСКА (Москва) – «Пермские медведи» (Пермь) – 42:39 (23:20).