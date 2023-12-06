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Результаты матчей женского чемпионата мира по гандболу 5 декабря, турнирная таблица

Завершились очередные матчи 3-го тура предварительного этапа чемпионата мира по гандболу — 2023 среди женских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами. Сегодняшними матчами был завершён предварительный этап чемпионата.

Чемпионат мира — 2023. Женщины. Результаты шестого игрового дня

Группа А

Китай — Сенегал — 15:22 (9:9, 6:13)

Швеция — Хорватия — 22:17 (9:7, 13:10)

Группа Е

Сербия — Чили — 30:16 (10:6, 20:10)

Дания — Румыния — 39:23 (21:10, 18:13)

Действующим чемпионом мира является женская национальная команда Норвегии, одержавшая победу на турнире в 2021 году. Тогда в финале турнира норвежки обыграли сборную Франции. Матчи плей-офф стартуют 12 декабря. Финал будет сыгран 17 декабря.