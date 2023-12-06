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Определились все участники второго группового этапа ЧМ–2023 по гандболу среди женщин

Определились все участники второго группового этапа ЧМ–2023 по гандболу среди женщин
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Завершились матчи предварительного этапа чемпионата мира по гандболу — 2023 среди женских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с участниками второго группового этапа ЧМ–2023 по гандболу среди женщин.

Представители группы А: Швеция, Хорватия, Сенегал.

Представители группы В: Черногория, Венгрия, Камерун.

Представители группы С: Норвегия, Австрия, Южная Корея.

Представители группы D: Франция, Словения, Ангола.

Представители группы E: Дания, Румыния, Сербия.

Представители группы F: Германия, Польша, Япония.

Представители группы G: Испания, Бразилия, Украина.

Представители группы H: Нидерланды, Чехия, Аргентина.

Чемпионат мира покинули сборные Китая, Парагвая, Гренландии, Исландии, Чили, Ирана, Казахстана и Конго. Действующим чемпионом мира является женская национальная команда Норвегии, одержавшая победу на турнире в 2021 году. Тогда в финале турнира норвежки обыграли сборную Франции.

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