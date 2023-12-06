Определились все участники второго группового этапа ЧМ–2023 по гандболу среди женщин

Завершились матчи предварительного этапа чемпионата мира по гандболу — 2023 среди женских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с участниками второго группового этапа ЧМ–2023 по гандболу среди женщин.
Представители группы А: Швеция, Хорватия, Сенегал.
Представители группы В: Черногория, Венгрия, Камерун.
Представители группы С: Норвегия, Австрия, Южная Корея.
Представители группы D: Франция, Словения, Ангола.
Представители группы E: Дания, Румыния, Сербия.
Представители группы F: Германия, Польша, Япония.
Представители группы G: Испания, Бразилия, Украина.
Представители группы H: Нидерланды, Чехия, Аргентина.
Чемпионат мира покинули сборные Китая, Парагвая, Гренландии, Исландии, Чили, Ирана, Казахстана и Конго. Действующим чемпионом мира является женская национальная команда Норвегии, одержавшая победу на турнире в 2021 году. Тогда в финале турнира норвежки обыграли сборную Франции.