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Серебряный призёр ОИ саночник Маздзер объявил о завершении карьеры

Серебряный призёр ОИ саночник Маздзер объявил о завершении карьеры
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Американский саночник Кристофер Маздзер сообщил, что собирается завершить карьеру, сообщает Associated Press.

35-летний спортсмен примет участие в своей последней гонке Кубка мира в эти выходные на родной трассе в Лейк-Плэсиде.

Маздзер четырежды выступал на Олимпийских играх. Он стал первым спортсменом из США, завоевавшим медаль ОИ в одиночке. Маздзер стал вторым на Играх в Пхёнчхане.

За карьеру он 24 раза попадал на подиум в Кубке мира.

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