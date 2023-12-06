Серебряный призёр ОИ саночник Маздзер объявил о завершении карьеры

Американский саночник Кристофер Маздзер сообщил, что собирается завершить карьеру, сообщает Associated Press.

35-летний спортсмен примет участие в своей последней гонке Кубка мира в эти выходные на родной трассе в Лейк-Плэсиде.

Маздзер четырежды выступал на Олимпийских играх. Он стал первым спортсменом из США, завоевавшим медаль ОИ в одиночке. Маздзер стал вторым на Играх в Пхёнчхане.

За карьеру он 24 раза попадал на подиум в Кубке мира.