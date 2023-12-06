Обладательница пяти медалей ОИ в бобслее Майерс возобновит международную карьеру
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Бобслеистка Элана Майерс впервые с ОИ-2022 выступит на международных соревнованиях по бобслею в ближайший уик-энд, сообщает NBC. В ноябре 2022 году у неё родился второй сын Ной.
«Моя цель в этом сезоне — посмотреть, возможно ли приезжать на Кубок мира с двумя детьми и продолжать добиваться высоких результатов", — сказала Майерс.
Майерс является рекордсменкой по количеству олимпийских медалей в бобслее среди женщин — у неё пять наград.
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