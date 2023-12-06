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Расписание матчей женского чемпионата мира по гандболу 6 декабря

Расписание матчей женского чемпионата мира по гандболу 6 декабря
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6 декабря на чемпионате мира по гандболу среди женщин начинаются матчи второго группового этапа. 24 команды, прошедшие предварительный раунд, разделены на четыре группы по шесть сборных. Очки, набранные командами в личных встречах на первом этапе, сохраняются. Восемь команд, занявших последние места в своих группах поделены на два квартета, разыгрывающих Президентский кубок.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей очередного игрового дня.

Президентский кубок. Группа II

15:00 мск. Казахстан — Конго

Группа II

17:30 мск. Южная Корея — Словения
20:00 мск. Франция — Австрия
22:30 мск. Норвегия — Ангола

Группа IV

17:30 мск. Украина — Чехия
20:00 мск. Испания — Аргентина
22:30 мск. Нидерланды — Бразилия

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