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«Пальма», «Барселона», «Бенфика» и «Спортинг» сыграют в финале четырёх мини-футбольной ЛЧ

Определились полуфиналисты Лиги чемпионов УЕФА по мини-футболу. В финале четырёх сыграют действующий чемпион розыгрыша Лиги чемпионов «Пальма» (Испания), четырёхкратный обладатель трофея «Барселона» (Испания), победитель сезона-2009/2010 «Бенфика» (Португалия) и двукратный победитель турнира «Спортинг» (Португалия).

Полуфинальные матчи состоятся 2 или 3 мая 2024 года. Двумя днями позже пройдут матч за третье место и финал. Точные даты матчей и полуфинальные пары, как и хозяева решающей стадии, определятся позднее.

Напомним, первый розыгрыш Лиги чемпионов состоялся в сезоне-2018/2019 — до этого главный клубный европейский турнир по мини-футболу назывался Кубком УЕФА. В разные годы его победителями становились российские клубы «Динамо» (Москва), «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) и «Газпром-Югра» (Югорск).