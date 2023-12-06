«Чеховские медведи» одержали шестую победу подряд в рамках SEHA — Gazprom League

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Мужской гандбольный клуб «Чеховские медведи» одержал шестую победу подряд в рамках SEHA — Gazprom League.

В рамках 7-го тура соревнований «Чеховские медведи» со счётом 45:32 обыграли «Аист Китая». Встреча состоялась в Минске (Беларусь). Первый отрезок матча завершился с преимуществом гостей в восемь мячей, а после второго отрыв составил уже +13.

Самым результативным игроком в составе «Чеховских медведей» стал Александр Котов (семь мячей), а в составе хозяев — Сяофэн Ван (семь мячей).

«Медведи» возглавляют группу B с 12 набранными очками, «Аист Китая» идёт на последней, пятой строчке без набранных очков.

Гандбол. Мужчины. SEHA — Gazprom League. Группа «Б». 7-й тур. Минск

«Аист Китая» – «Чеховские медведи» (Чехов) – 32:45 (14:22, 18:23).