Директор «Тур де Франс»: мы предвкушаем зрелищную борьбу Погачара и Вингегора

Директор «Тур де Франс» Кристиан Прюдомм заявил, что надеется на зрелищную борьбу и яркий финал «Тур де Франс» – 2024, так как среди участников будет по меньшей мере четыре основных претендента на победу – Йонас Вингегор (Jumbo-Visma), Тадей Погачар (UAE Team Emirates), Примож Роглич (Bora-hansgrohe) и Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step). Кроме того, функционер признался, что очень рад несостоявшемуся слиянию команд Jumbo-Visma и Soudal – Quick Step, так как в этом случае Йонас Вингегор и Ремко Эвенепул оказались бы товарищами по команде.

«Нам повезло, что сейчас выступают необыкновенные гонщики, которые атакуют и когда этого ждёшь, но также и когда никто не может себе представить их атаку. Тадей Погачар атаковал на Елисейских полях, хотя знал, что «Тур де Франс» этим не выиграет. Но он продолжал прилагать усилия.

Мы предвкушаем зрелищную борьбу Погачара и Вингегора. Эвенепул сказал, что дебютирует на «Туре» в 2024 году. Его выступление на Вуэльте было великолепным – он не сдался, несмотря на всё случившееся.

Мы мечтаем о сценарии 1989 года, но не знаем, что получится в реальности. В недавнем прошлом мы видели, как разделка в конце «Тура» можем всё перевернуть, как это случилось в 2020 году на Ла-Планш-де-Бель-Фий с Погачаром и Рогличем. В этом году разделка будет трудной, более 30 км протяжённостью, с 700 м подъёма. Это день для чемпионов, для чемпионов «Тур де Франс».

Я немного забеспокоился, когда появились слухи о слиянии Jubmo и Soudal, тогда Йонас и Ремко оказались бы в одной команде. Но вместо этого у нас теперь будет четыре великих чемпиона в четырёх разных командах – Погачар, Вингегор, Роглич и Эвенепул, что может сделать «Тур де Франс» очень интересным», – приводит слова Прюдомма портал VeloLIVE со ссылкой на AS.