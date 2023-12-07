Результаты матчей женского чемпионата мира по гандболу 6 декабря, турнирная таблица

На чемпионате мира по гандболу — 2023 среди женских команд стартовал второй групповой этап. На этой стадии 24 команды, прошедшие предварительный раунд, разделены на четыре группы по шесть сборных.

Очки, набранные командами в личных встречах на первом этапе, сохраняются. Восемь команд, занявших последние места в своих группах, поделены на два квартета, разыгрывающих Президентский кубок.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей очередного игрового дня.

Президентский кубок. Группа II

Казахстан — Конго — 36:37.

Групповой турнир. Группа II

Южная Корея — Словения — 27:31.

Франция — Австрия — 41:27.

Норвегия — Ангола — 37:19.

Групповой турнир. Группа IV

Украина — Чехия — 23:30.

Испания — Аргентина — 30:23.

Нидерланды — Бразилия — 35:27.

Матчи плей-офф стартуют 12 декабря. Финал будет сыгран 17 декабря.

Действующим чемпионом мира является национальная команда Норвегии, одержавшая победу на турнире в 2021 году. Тогда в финале турнира скандинавки обыграли сборную Франции.