НОК Беларуси и ОКР согласовали проект новой редакции Меморандума о сотрудничестве

6 декабря в штаб-квартире Национального олимпийского комитета Республики Беларусь в Минске состоялась встреча исполняющего обязанности генерального секретаря Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси Ксении Санкович и генерального секретаря Олимпийского комитета России (ОКР) Родиона Плитухина, сообщает официальный сайт белорусского НОК.

В ходе встречи сторонами были подведены итоги работы в 2023 году, достигнута договорённость о формировании календаря совместных мероприятий на 2024 год, а также согласован проект Меморандума о сотрудничестве двух организаций.

«То, что сегодня мы обсуждаем проект меморандума в первом чтении, означает очень серьёзный подход обеих сторон. Мы заинтересованы в таком итоговом документе, который даст нам новые возможности практической реализации совместных программ на благо развития спорта в наших странах», — цитирует Ксению Санкович пресс-служба НОК Беларуси.