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Расписание матчей женского чемпионата мира по гандболу 7 декабря

Расписание матчей женского чемпионата мира по гандболу 7 декабря
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7 декабря на чемпионате мира по гандболу среди женщин, проходящем в Дании, Норвегии и Швеции, продолжится второй групповой этап, в который прошли 24 команды, поделённые на четыре группы. Оставшиеся восемь коллективов, вылетевших на стадии предварительного раунда, разыгрывают Президентский кубок.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей очередного игрового дня.

Президентский кубок. Группа II

15:00 мск. Чили — Иран

Президентский кубок. Группа I

17:30 мск. Китай — Парагвай
20:00 мск. Гренландия — Исландия

Группа I

17:30 мск. Черногория — Хорватия
20:00 мск. Сенегал — Венгрия
22:30 мск. Швеция — Камерун

Группа III

17:30 мск. Сербия — Польша
20:00 мск. Германия — Румыния
22:30 мск. Дания — Япония

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