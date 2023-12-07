Расписание матчей женского чемпионата мира по гандболу 7 декабря

7 декабря на чемпионате мира по гандболу среди женщин, проходящем в Дании, Норвегии и Швеции, продолжится второй групповой этап, в который прошли 24 команды, поделённые на четыре группы. Оставшиеся восемь коллективов, вылетевших на стадии предварительного раунда, разыгрывают Президентский кубок.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей очередного игрового дня.

Президентский кубок. Группа II

15:00 мск. Чили — Иран

Президентский кубок. Группа I

17:30 мск. Китай — Парагвай

20:00 мск. Гренландия — Исландия

Группа I

17:30 мск. Черногория — Хорватия

20:00 мск. Сенегал — Венгрия

22:30 мск. Швеция — Камерун

Группа III

17:30 мск. Сербия — Польша

20:00 мск. Германия — Румыния

22:30 мск. Дания — Япония