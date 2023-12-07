Расписание матчей женского чемпионата мира по гандболу 7 декабря
7 декабря на чемпионате мира по гандболу среди женщин, проходящем в Дании, Норвегии и Швеции, продолжится второй групповой этап, в который прошли 24 команды, поделённые на четыре группы. Оставшиеся восемь коллективов, вылетевших на стадии предварительного раунда, разыгрывают Президентский кубок.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей очередного игрового дня.
Президентский кубок. Группа II
15:00 мск. Чили — Иран
Президентский кубок. Группа I
17:30 мск. Китай — Парагвай
20:00 мск. Гренландия — Исландия
Группа I
17:30 мск. Черногория — Хорватия
20:00 мск. Сенегал — Венгрия
22:30 мск. Швеция — Камерун
Группа III
17:30 мск. Сербия — Польша
20:00 мск. Германия — Румыния
22:30 мск. Дания — Япония
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