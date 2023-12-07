НФЛ: расписание матчей 14-го тура

8 декабря стартует 14-я игровая неделя в Национальной футбольной лиге (НФЛ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.
8 декабря, пятница
4:15 мск. «Питтсбург Стилерз» — «Нью-Ингленд Пэтриотс»
10 декабря, воскресенье
21:00 мск. «Атланта Фэлконс» — «Тампа-Бэй Бакканирс»
21:00 мск. «Балтимор Рэйвенс» — «Лос-Анджелес Рэмс»
21:00 мск. «Кливленд Браунс» — «Джэксонвилл Джагуарс»
21:00 мск. «Нью-Йорк Джетс» — «Хьюстон Тексанс»
21:00 мск. «Нью-Орлеан Сэйнтс» — «Каролина Пантерс»
21:00 мск. «Цинциннати Бенгалс» — «Индианаполис Кольтс»
21:00 мск. «Чикаго Беарз» — «Детройт Лайонс»
11 декабря, понедельник
0:05 мск. «Лас-Вегас Рэйдерс» — «Миннесота Вайкингс»
0:05 мск. «Сан-Франциско Форти Найнерс» — «Сиэтл Сихокс»
0:25 мск. «Канзас-Сити Чифс» — «Баффало Биллс»
0:25 мск. «Лос-Анджелес Чарджес» — «Денвер Бронкос»
4:20 мск. «Даллас Ковбойз» — «Филадельфия Иглз»
12 декабря, вторник
4:15 мск. «Майами Долфинс» — «Теннесси Тайтенс»
4:15 мск. «Нью-Йорк Джайентс» — «Грин-Бэй Пэкерс»