ЧМ по крикету вошёл в топ-3 самых популярных запросов в «Википедии» за 2023 год

Чемпионат мира по крикету — 2023 вошёл в тройку самых популярных запросов в «Википедии» за 2023 год.

Первое место в списке занял чат-бот с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT. На втором месте рейтинга расположился запрос «Умершие в 2023 году». Мировое первенство по крикету заняло третье место в этом списке.

Напомним, чемпионат мира по крикету прошёл в Индии с 5 октября по 19 ноября 2023 года. Победителем соревнований в шестой раз в истории стала сборная Австралии. В финале мирового первенства австралийская команда обыграла сборную Индии. Ранее команды встречались в финале чемпионата мира в 2003 году. Тогда победу также одержала сборная Австралии. На прошлом мировом первенстве чемпионом стала команда Англии.