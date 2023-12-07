Антон Сучков покидает «Чемпионат»

Антон Сучков, занимающий посты управляющего директора спортивного портала «Чемпионат», директора по цифровой стратегии Rambler&Co и главного исполнительного директора портала «Рамблер», принял решение продолжить карьеру вне медиахолдинга.

Под руководством Антона медиапроекты холдинга укрепили свои лидирующие позиции. «Чемпионат» трижды входил в топ-4 самых посещаемых спортивных медиа мира (по данным SimilarWeb, 2022 год), был рекордсменом по количеству уникальных посетителей в месяц — более 50 млн (по данным Яндекс.Метрики, февраль 2022) и продолжает занимать лидирующую позицию в Рунете. Достижения команды «Чемпионата» под руководством Антона были отмечены целым рядом отраслевых наград и премий.

Антон Сучков присоединился к команде «Чемпионата» 27 мая 2013 года: «10 лет – это очень большой путь. По сути, треть моей сознательной жизни прошла в этой компании. Придя сюда амбициозным интернет-маркетологом, который мечтал сделать один оранжевый сайт самым посещаемым в Рунете, выхожу топ-менеджером, командам которого удалось добиться уникальных для рынка достижений. Каждый мой день работы над «Чемпионатом» был наполнен большой любовью к спорту, которая исходила не только от коллег вокруг, но и от наших пользователей. Пользователи «Чемпионата» всегда умеют ёмко указать, что сделано неправильно, и так же поблагодарить за какие-то новые функции для них. Благодарен команде «Чемпионата» и нашим пользователям за энергию, которую мы дарили друг другу. Уверен, что проект продолжит развиваться и достигать новых высот».