Гольфистка Гусева стала первой россиянкой в LPGA-туре

Россиянка Наталия Гусева стала постоянным членом тура Женской профессиональной ассоциации гольфа (LPGA), сообщается на официальном сайте Московской областной федерации гольфа.

«Наталия Гусева стала игроком LPGA TOUR! Это одно из самых значимых событий за всю историю российского гольфа. Наталия стала первой, кто этого достиг! Наталия Гусева — тот самый пример для российских гольфистов, что всё возможно!» — говорится в сообщении.

Сама Гусева прокомментировала своё достижение на страницах в социальных сетях.

«Я с нетерпением жду следующего этапа своей жизни. Очень рада возможности играть с лучшими гольфистками в мире! Я искренне хочу поблагодарить мою замечательную команду, которая меня всегда поддерживала. Спасибо Патрис Риззо за то, что она является моей мамой и на поле, и за его пределами! Спасибо моему тренеру, который всегда готов мне что-то подсказать! Спасибо всей моей семье, которая была со мной и в радостные, и в сложные моменты», — написала Гусева.

Фото: из личного архива Наталии Гусевой

В сентябре 20-летняя Гусева стала победительницей Black Desert Championship, который входит в серию Epson Tour — второй по значимости женский тур США. Благодаря этой победе и получения статуса игрока LPGA TOUR россиянка получила достаточное количество квалификационных очков для попадания на Олимпийские игры ‑ 2024 в Париже.

Отметим, что Гусева стала первой представительницей России, которой удалось стать участницей LPGA-тура.