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Чемпионка России по велотреку Ростовцева получила нейтральный статус

Чемпионка России по велотреку Ростовцева получила нейтральный статус
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Чемпионка России по велоспорту на треке Мария Ростовцева получила допуск до международных соревнований в нейтральном статусе, сообщается на официальном сайте Международного союза велосипедистов (UCI).

Нейтральный статус спортсменке был присвоен сегодня, 7 декабря. Теперь россиянка имеет право принимать участие во всех соревнованиях под эгидой организации.

В июле 2023 года 24-летняя спортсменка одержала победу в омниуме и мэдисоне в рамках чемпионата России, который состоялся в Санкт-Петербурге. Спустя два месяца она выиграла многодневную гонку на соревнованиях в Омске.

Ранее российскому велогонщику Даниилу Бурлакову отказали в нейтральном статусе из-за службы в спортроте ЦСКА.

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