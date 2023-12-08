Россиянин Косоротов забил шесть мячей в матче группового этапа Лиги чемпионов

Три российских гандболиста приняли участие в играх мужской Лиги чемпионов в четверг, 7 декабря.

В матче группы B между польской «Вислой» и венгерским «Веспремом» левый полусредний гостей Сергей Марк Косоротов забил шесть голов. Он стал вторым по результативности игроком в своей команде. Победу в матче одержала «Висла» со счётом 37:30. Российский разыгрывающий польского клуба Дмитрий Житников не принимал участия во встрече.

В матче группы A между северомакедонским «Еврофарм Пелистер» и хорватским «Загребом» приняли участие двое россиян. Линейный хозяев Денис Васильев забил два гола. Столько же мячей отправил в сетку ворот соперника левый крайний хорватского клуба Тимур Дибиров. Матч закончился со счётом 22:23 в пользу «Загреба».