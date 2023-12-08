Шон Мёрфи сделал первый максимум в истории турнира Shoot Out

В Суонси (Уэльс) на «Суонси Арене» проходит пригласительный турнир Snooker Shoot Out.

Англичанин Шон Мёрфи в матче первого круга с венгром Бульчу Ревесом сделал первый в истории соревнований максимальный брейк. Это восьмая серия 147 очков в карьере англичанина и 194-я в истории снукера.

Серия особенно ценна тем, что на турнире Shoot Out используются правила снукера, отличающиеся от стандартной версии. У игроков существенно ограничено время на удар. В течение первых пяти минут — по 15 секунд на удар. В течение следующих пяти минут — по 10 секунд на удар. Если игрок не укладывается в отведённое время, сопернику начисляются пять дополнительных очков.

Турнир продлится до 9 декабря. В январе этого года Shoot Out выиграл британец Крис Вакелин.