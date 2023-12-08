ФИДЕ планирует изменить систему обсчёта рейтинга

Международная шахматная федерация на своём официальном сайте опубликовала предложения по внесению изменений в Положение о рейтингах ФИДЕ.

Одним из главных нововведений может стать разовое изменение рейтинга для игроков, набравших менее 2000 очков. Для них будет применяться расчёт рейтинга по формуле (0.40) x (2000 — действующий рейтинг). Игроки, обладающие стандартным рейтингом 2000 и выше, сохранят текущие очки.

Также в целях борьбы с дефляцией рейтинга предлагается повысить его минимальное значение с 1000 до 1400 пунктов. Другие изменения касаются способа расчёта начального рейтинга и восстановления правила 400 пунктов, ограничивающего количество потерянного рейтинга в случае поражения от более слабого соперника.

Публичные консультации по обсуждению изменений начались в марте 2023 года. Планируется, что изменения вступят в силу с 1 января 2024 года, если будут одобрены Советом ФИДЕ 14 декабря 2023.