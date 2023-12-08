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Расписание матчей женского чемпионата мира по гандболу 8 декабря

8 декабря шестью матчами продолжится второй групповой этап чемпионата мира по гандболу среди женщин, проходящий в Дании, Норвегии и Швеции.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Группа II

17:30 мск. Австрия — Ангола

20:00 мск. Южная Корея — Франция

22:30 мск. Словения — Норвегия

Группа IV

17:30 мск. Бразилия — Аргентина

20:00 мск. Чехия — Испания

22:30 мск. Украина — Нидерланды

Групповой раунд турнира завершится 11 декабря. По его результатам определятся участники плей-офф. Финальный матч чемпионата мира по гандболу среди женщин состоится 17 декабря. Напомним, действующим чемпионом является национальная команда Норвегии. Всего норвежские гандболистки становились чемпионками четыре раза (1999, 2011, 2015, 2021).