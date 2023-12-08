Расписание матчей женского чемпионата мира по гандболу 8 декабря
8 декабря шестью матчами продолжится второй групповой этап чемпионата мира по гандболу среди женщин, проходящий в Дании, Норвегии и Швеции.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.
Группа II
17:30 мск. Австрия — Ангола
20:00 мск. Южная Корея — Франция
22:30 мск. Словения — Норвегия
Группа IV
17:30 мск. Бразилия — Аргентина
20:00 мск. Чехия — Испания
22:30 мск. Украина — Нидерланды
Групповой раунд турнира завершится 11 декабря. По его результатам определятся участники плей-офф. Финальный матч чемпионата мира по гандболу среди женщин состоится 17 декабря. Напомним, действующим чемпионом является национальная команда Норвегии. Всего норвежские гандболистки становились чемпионками четыре раза (1999, 2011, 2015, 2021).
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