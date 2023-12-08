Васильев: удручает, что некоторые должны быть строителями, водителями, но играют в гандбол

Главный тренер мужского гандбольного клуба «Машека» (Беларусь, Могилёв) Алексей Васильев прокомментировал поражение команды от минского СКА в матче 7-го тура SEHA — Gazprom League. Матч завершился победой минчан со счётом 42:26.

«Мы готовились к игре. Были у нас и цели определённые, ставили задачи. И было то, что нужно было отработать и посмотреть, получится ли это для дальнейших игр. Могу сказать, что что-то где-то получилось. Да, у нас очень слабая ротация в составе — равноценных замен практически нет. Это очень обидно и удручает.

Удручает ещё то, что некоторые люди должны быть строителями, водителями, айтишниками, но они играют в гандбол. Что есть, то есть. Надеюсь, научатся и будут хорошими гандболистами. В будущем, наверное», — цитирует Алексея Васильева пресс-служба SEHA — Gazprom League.