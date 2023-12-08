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Сёстры Аверины заявили, что не могут назвать Крамаренко сильнейшей гимнасткой мира

Сёстры Аверины заявили, что не могут назвать Крамаренко сильнейшей гимнасткой мира
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Многократные чемпионки мира и Европы российские гимнастки Дина и Арина Аверины заявили, что не могут назвать россиянку Лалу Крамаренко сильнейшей гимнасткой мира из-за отстранения российских атлетов от международных соревнований. При этом спортсменки подчеркнули, что Крамаренко является лучшей гимнасткой России.

Напомним, Крамаренко стала победительницей во всех индивидуальных упражнениях на международном турнире, проходившем в Екатеринбурге.

«Сложно сказать, потому что всегда было так: в России ты лидер, но на международных стартах не факт, что ты будешь первой. Там другие судьи, там другие гимнастки, совсем все другие, своя атмосфера, поэтому там надо было всегда доказывать. Я в России три года не была лидером, не выигрывала чемпионат России, но зато выигрывала чемпионат мира и этапы Кубка мира. Поэтому это нельзя сравнивать, но сейчас Лала — лидер в России», — приводит слова Дины Авериной «РИА Новости Спорт».

«В России да, Лала — лидер, а так не могу ничего сказать. Если пустят на международные старты, надо будет смотреть», — отметила Арина Аверина.

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