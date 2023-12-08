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22-летняя испанская легкоатлетка погибла в результате ДТП

22-летняя испанская легкоатлетка погибла в результате ДТП
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22-летняя испанская легкоатлетка Селия Белликурт погибла в результате автомобильной аварии, сообщает Diario Sur со ссылкой на El Ideal.

ДТП произошло в муниципалитете Аренас-дель-Рей в Андалусии (Испания). Квадроцикл, на котором спортсменка ехала вместе со спутником, вылетел с дороги и упал в овраг. В результате происшествия оба погибли.

«Мы навсегда запомним твою великолепную улыбку, позитивную энергию и преданность клубу. Покойся с миром, дорогая Селия», — говорится в сообщении пресс-службы легкоатлетического клуба «Нерхи», который представляла Белликурт.

Селия Белликурт специализировалась в спринтерском беге и прыжках в длину. Спортсменка стала чемпионкой страны в эстафете и выступала в категории до 23 лет, совмещая спортивную карьеру с учёбой в университете.

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